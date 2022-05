Mandoul : arrestation d’un présumé trafiquant de munitions

Un présumé trafiquant de munitions a été arrêté le samedi près du fleuve Barh-Sara, dans le Mandoul. Il rejette cette accusation.

Après sa traversée du fleuve Barh-Sara, l’homme a oublié son sac près des exploitants des lieux. Ils décident de l’ouvrir et y trouvent des munitions. Des piroguiers alertent le maire, qui à son tour, informe les forces de l’ordre.

De retour pour éventuellement récupérer son sac, l’homme est arrêté et gardé à vue à la brigade de recherche de Moïssala. Il dit avoir acheté ces munitions à Haraze, dans le Salamat et envisageait se procurer une arme.

Les autorités sécuritaires soupçonnent un réseau de trafic d’armes et de munitions. A noter que les provinces du Mandoul et du Moyen-Chari enregistrent régulièrement des cas de violences entre éleveurs et agriculteurs. Au mois de février, une dizaine de personnes ont été tuées à Sandana, localité voisine du Mandoul.