Lutte contre le terrorisme : “le combat est loin d’être gagné”, Mahamat Idriss Deby

Face aux attaques terroristes auxquelles le pays fait face, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby s’est prononcé ce 10 août lors de son message marquant les 61 ans d’indépendance. Pour lui, “le combat est loin d’être gagné”.

Depuis quelques années le Tchad s’est engagé dans la lutte contre le terrorisme dans le pays et la sous région. Ce qui fait que le pays a connu des attaques terroristes dans certaines provinces du pays. Dans son message relatif à la fête d’indépendance, le président du Conseil militaire de transition a annoncé que “le pari est loin d’être gagné” et appelle à la vigilance. “Nous devons tous les jours renforcer la vigilance et être prêts à contenir tout potentiel risque de menace sur notre sécurité et notre stabilité”.



Dans le même élan, le patron du CMT a indiqué que c’est une lutte que son équipe seule ne pourra tenir. “Ce combat a une dimension nationale car le CMT qui est certes le garant de la paix et de la sécurité ne peut tenir seul ce défi pharaonique”.



De même, souligne le PCMT, nous devons comprendre que la paix et la stabilité prennent d’abord racine dans les familles et les communautés. C’est à travers des comportements responsables, dictés par l’amour de la patrie et l’intérêt national que nous pouvons consolider et cimenter les acquis en matière de paix, d’unité et de stabilité, recommande-t-il.