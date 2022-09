L’association Le réveil de la jeunesse nettoie le centre médical SOS village d’enfants

Samedi, l’association Le réveil de la jeunesse (ARJ) a donné un coup de balai au centre médical SOS village d’enfants, situé au quartier N’djari, dans le 8e arrondissement de N’Djaména.

Les membres de l’association Le réveil de la jeunesse ont nettoyé ce centre médical en enlevant notamment les herbes qui colonisent la cour. ”On a mené des actions citoyennes dans plusieurs endroits. On a choisi ce centre médical parce qu’il est important de le rendre propre pour éviter certaines maladies comme le paludisme”, indique son président, Djimadoum Ferdinand.

L’ARJ ne compte pas s’arrêter là. Cependant, pour pour impacter davantage les communautés, elle lance un appel à l’aide aux institutions et personnes de bonne volonté .”’C’est important de mener des actions un peu partout. On peut même aller en province. Nous faisons nos activités avec les moyens de bord. On a eu à déposer des demandes d’aide dans des institutions pour former par exemple 1000 jeunes entrepreneuriat, mais c’est resté sans suite”, se rappelle Ferdinand.