L’ONG Achafi distribue des vivres et non vivres aux réfugiés camerounais

L’ONG Achafi pour le développement, l’enseignement et les travaux de bienfaisance a distribué des vivres et non vivres aux réfugiés camerounais, ce 8 février au camp de Guilmey dans le 1er arrondissement.

En remettant ce don, le président de l’ONG Achafi pour le développement, l’enseignement et les travaux de bienfaisance, Mahdi Youssouf, a signifié que c’est pour la deuxième fois que son ONG fait ce genre de geste dans le camp des réfugiés. “Je remercie le ministère de la santé publique et de la solidarité nationale, et tous les autorités pour avoir faciliter le travail humanitaire ainsi que Faat Al-bazi qui est venu d’Arabie Saoudite chaque fois pour accompagner l’ONG Achafi”, remercie-t-il.

Le directeur général du ministère de la santé, Kaoudé Israël pour sa part rassure les réfugiés du soutien de son ministère et celui du gouvernement tout entier. “Oui, la solidarité de notre gouvernement envers vous ne faillira pas. A travers le ministère en charge de la Santé et de la Solidarité et l’ONG Achafi nous veillerons énergiquement pour que personne ne soit abandonné, car il est de notre devoir d’être à vos côtés“, a-t-il laissé entendre.

Il exhorte à promouvoir la tolérance, la paix et à cultiver le vivre ensemble avec la population autochtone qui leur ont réservé une hospitalité légendaire. “Rien ne peut se construire sans la paix et la quiétude sociale”, a-t-il martelé.