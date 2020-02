L’ONAPE et UBA Tchad lancent l’édition 2020 du programme d’entrepreneuriat TEF

L’ONAPE en partenariat avec UBA Tchad annonce l’ouverture de dépôt des candidatures pour l’édition 2020 du programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu.

L’édition 2020 du programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu est lancée. Contrairement aux années précédentes, l’édition 2020 pour le compte du Tchad est lancée par l’Office national pour la promotion de l’Emploi (ONAPE) en partenariat avec UBA Tchad.

Selon le directeur général de l’ONAPE Sadick Brahim Dicko, l’implication de son institution dans ce programme s’explique par le fait qu’à la base les deux institutions (ONAPE et Fondation Tony Elumelu) promeuvent l’entrepreneuriat.

L’ONAPE, dans sa configuration, a pour mission de matérialiser la politique du gouvernement en matière d’emploi. Ainsi, cette institution a mis en place trois programmes au profit des demandeurs d’emploi avec pour objectifs la promotion de l’auto emploi et la lutte contre le chômage.

La Fondation Tony Elumelu, créée en 2010, fait également de l’entrepreneuriat des jeunes sa priorité. En six ans, la Fondation, à travers son programme d’entrepreneuriat, a financé 9 631 start-ups et petites entreprises dans 54 pays d’Afrique. Sur ces bénéficiaires, figurent 317 tchadiens qui ont reçu un capital d’amorçage de 5 000 dollars US pour démarrer leurs entreprises. En tout, 100 millions de dollars sont décaissés par la Fondation au projet des jeunes entrepreneurs pour faire naître 10 000 projets d’entreprise en dix ans.

Pour l’édition 2020, le directeur général d’UBA Tchad (partenaire de la Fondation Tony Elumelu) Noubasra Natolban espère qu’au moins 1 000 Tchadiens seront lauréats. « Jeunesse tchadienne, une occasion vous est offerte pour avoir 5 000 dollars US non remboursable pour transformer vos idées de projets en entreprises. Saisissez-la », invite Noubasra Natolban. L’ONAPE, de son côté, se propose de mettre ses services compétents à la disposition des candidats pour fournir d’amples informations pour la mise en œuvre de leurs projets.

Les candidatures sont faites via la plateforme www.tefconnect.com. Le programme est ouvert depuis le 1er janvier et prendra fin en mars. Il est ouvert à tous les jeunes entrepreneurs des 54 pays d’Afrique.