Logone Oriental : plus de 20 millions pour le financement des projets de plusieurs groupements

A Doba, capitale provinciale du Logone Oriental, s’est déroulée, le mardi 3 février, la cérémonie de remise officielle d’un chèque à 13 groupements par le Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle (FONAP).

Après la ville de Moundou, l’honneur revient à Doba, chef-lieu de la province du Logone Oriental, de recevoir la délégation du FONAP.

Les 13 groupements ayant reçu le chèque d’un montant global de 20 912 450 FCFA, œuvrent dans les activités de maraichage, l’élevage de petits ruminants, la sécurité routière, la teinture, la culture du riz, du manioc, du maïs, du sésame, la production de l’anacarde et de plants.

Le FONAP es un établissement public chargé de financer les actions de formation au profit de la population active, des femmes, des jeunes, en vue de lutter contre la pauvreté, le chômage et le sous-emploi. Cet appui au financement est fait en faveur de 13 organisations professionnelles pour de 328 bénéficiaires.

La Directrice du FONAP, Nadjwa Mahamat Abdel-bagui a, dans son allocution, remercié les autorités provinciales pour la qualité de l’accueil et le sens de la cohésion qui ont permis de faire de cet événement, une réalité. Elle a également exhorté les différents bénéficiaires à utiliser rationnellement ce financement accordé par le FONAP, pour le développement de leur province.

L’Inspecteur Général du Ministère de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale, Brahim Ahmat Mahamat Mahadjir, représentant le Ministre, a transmis à la Directrice du FONAP et à son équipe, les félicitations du Ministre de tutelle. Quant aux bénéficiaires, il les exhorte à faire bon usage du financement alloué, afin de mener à bien leurs projets de formation et permettre également à d’autres jeunes d’en bénéficier.