Logone Occidental : 18 projets des organisations professionnelles financés par le FONAP

Le Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle (FONAP) a remis lundi dernier un chèque à différentes organisations professionnelles de la province du Logone Occidental.

Cet appui au financement de 18 projets de formation est fait au profit de 486 bénéficiaires pour un coût global de 26 623 200 FCFA. Ces différents projets concernent : le maraichage, l’élevage de petits ruminants, la sécurité routière, la teinture, la culture du riz, du manioc, du maïs, du sésame, la production de l’anacarde et des plants.

« En dehors du financement des organisations professionnelles, le FONAP finance présentement la formation en apprentissage de 99 jeunes en Mécanique-auto et Construction Métallique. Il réhabilite et équipe le Lycée et Collège d’Enseignement Technique Industriel de Moundou, en équipements de haute gamme », souligne la directrice du FONAP, Nadjwa Mahamat Abdel-bagui.

« Nous tenons à remercier vivement le FONAP pour son partenariat et son appui en faveur des organisations professionnelles, à travers la Maison des Métiers », s’exclame la représentante des bénéficiaires.

La cérémonie de remise du chèque s’est déroulée en présence de l’Inspecteur du Ministère de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale, Brahim Mahamat Ahmat Mahadjir, représentant le Ministre.

Pour Brahim Mahamat Ahmat Mahadjir, le FONAP consentit depuis un certain temps, des efforts pour accompagner le gouvernement dans sa politique de lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Il tient à “féliciter la Directrice et l’équipe dynamique qui l’accompagne“.