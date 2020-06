Livre: “Mobile money en Afrique”, moyen d’inclusion financère au Tchad par Mbaiodjibey Ndadoum

LITTERATURE – Dans son livre intitulé « Mobile money en Afrique : son rôle pour l’inclusion financière en au Tchad », Mbaiodjibey Ndadoum Eric, consultant et expert en markéting et stratégies commerciales, fait le tour des questions liées à l’inclusion financière grâce au mobile money.

Le Tchad, avec un faible taux de bancarisation est en Afrique sub-saharienne, l’un des pays quasiment exclus de la cour de l’économie formelle. Un taux estimé à 7%. C’est dans ce contexte que Mbaiodjibey Ndadoum Eric, consultant et expert en markéting et stratégies commerciales, a publié un livre qui fait l’état de la situation.

Cette estimation met le Tchad hors-jeu de l’économie formelle, favorisant ainsi l’exclusion financière des populations. En effet, « Mobile money en Afrique : son rôle pour l’inclusion financière en au Tchad » est un livre d’une centaine de pages qui analyse la situation financière au Tchad et surtout, la précarité dans le domaine de mobile money.

Dans son œuvre, l’auteur a montré l’importance et l’utilité de cet outil qui facilite les paiements quotidiens. Et ceci, en offrant de larges possibilités d’opérations et d’accès à distance des services.

Plus loin, Mbaiodjibey Ndadoum Eric, a soulevé les divers problèmes que rencontrent les utilisateurs tous les jours lors des transactions via le mobile money. Il a évoqué la politique nationale pour la promotion de l’inclusion financière par le mobile money, les moyens mis en œuvre par les opérateurs eux-mêmes. L’auteur aborde également le cadre réglementaire du service édicté par la Cemac et l’Uemoa pour contenir les risques probables liés à son utilisation.