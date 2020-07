Livre : « Les espoirs sombres d’une jeunesse s’éteignant », signé Benjamin Allahmne Minda

LITTERATURE – En juin, est paru aux éditions Edilivre, le livre « Les espoirs sombres d’une jeunesse s’éteignant ». Une œuvre de Benjamin Allahmne Minda qui est une interrogation sur le devenir de la jeunesse africaine.

Benjamin Allahmne Minda, lui-même, appelle son livre « le traité de conscience ». « Les espoirs sombres d’une jeunesse s’éteignant » est un ouvrage de 62 pages paru en juin. Il traite de la dépravation des mœurs et des questions d’inconscience morale et intellectuelle qui affectent la jeunesse tchadienne et africaine.

« C’est un appel à une prise de conscience collectif sur les situations que nos sociétés traversent notamment les décrépitudes que peuvent vivre les jeunes. J’évoque l’alcoolisme, le mimétisme culturel et d’autres aspects qui contextuellement ne correspondent pas à l’Afrique. Des choses importées et inadaptées à notre réalité et qui constituent un problème pour notre jeunesse. » explique le jeune auteur.

Benjamin Allahmne Minda est un amoureux de la littérature qui a décroché son bac A en 2015. Il étudie actuellement le droit international public à l’Université de Lyon III. Son tout premier livre « Les espoirs sombres d’une jeunesse s’éteignant » est disponible au prix de 9 euros dans les librairies électronique telles que Amazon, Edilivre, Chapitre.com.