LITTERATURE : Sobdibé Pébah Watam présente son livre « la réussite de l’enfant d’un paysan africain »

LITTERATURE: L’auteur Sobdibé Pébah Watam, a présenté ce samedi 21 novembre, au centre culturel Al Mouna, son premier livre intitulé « la réussite de l’enfant d’un paysan africain ». Cet ouvrage est paru aux éditions l’Harmattan.



Ce roman autobiographique évoque le vécu de l’auteur, notamment les difficultés qu’il a rencontrées dans ses entreprises. L’auteur parle également du conflit entre agriculteurs et éleveurs qui sévit dans le sud du pays occasionnant de pertes en vies humaines.

« La réussite de l’enfant d’un paysan africain » rédigé dans un contexte marqué par la covid19, est pour Sobdibé, une manière de documenter et d’immortaliser la vie de ses parents, en particulier l’histoire de son village. “je dois beaucoup à notre village et à sa population. C’est grâce à leur combat qu’est née l’école chez nous et j’ai été parmi la première vague a commencé en 1974-1975’’, témoigne fièrement l’ingénieur de génie civil et d’hydraulique.

Le livre est disponible en digital sur le site Amazon et en version papier.