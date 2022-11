Littérature : présentation du livre “Les femmes sont nos âmes” d’Attom Abdoulaye Soumaïne

La présentation et la dédicace du livre “Les femmes sont nos âmes” d’Attom Abdoulaye Soumaïne ont lieu ce samedi 12 novembre au musée national de N’Djamena.

Selon l’auteur Attom Abdoulaye Soumaïne, il a été inspiré par les faits sociétaux qu’il a observés souvent surtout que la femme est toujours la victime des violences, des viols, de marginalisation et tant d’autres maux. “C’est dans ce sens que je suis engagé pour ériger tous ces mots en livre qui est intitulé “Les Femmes sont nos âmes“, explique-t-il.

“Les femmes sont également belles. Bien éduquées, elles ne sont pas rebelles. Elles méritent d’être surtout libres. Je milite pour leurs droits en tant que félibre“, chante l’élégance des femmes par Attom Abdoulaye Soumaïne.

Il cite aussi que : « Aimables sont les femmes. Ces âmes ne sont pas infâmes. Elles sont élégantes et class. Dans nos cœurs, elles ont leurs places. Les femmes sont nos grandes amours. Nous les aimons avec amours. Ces amours sont sensibles et gentes. Ces créatures sont intelligentes ».

Attom Abdoulaye Soumaïne défend les femmes et dit qu’elles ne doivent pas être violées et violentées. « Nous devons les respecter dans nos sociétés ! Ces personnes sont nos sœurs, tantes et mères. Nous refusons qu’elles mènent une vie amère ».

Attom Abdoulaye Soumaïne est titulaire d’un Master en Histoire des Relations Internationales obtenu à l’Université de Yaoundé I. L’auteur a écrit aussi deux autres recueils de poèmes intitulés “LE VACARME DE MON CARME” et “LA PLUME LIBRE D’UN HELIBRE” édités au SALON DES BELLES LETTRES. Le nouvel ouvrage de l’écrivain compte 70 pages avec 47 chapitres.