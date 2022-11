Littérature : Laring Baou signe un nouveau roman “La charte de domination ou une confidence d’un agent secret africain”

La cérémonie de présentation du livre “La charte de domination ou une confidence d’un agent secret africain” de l’écrivain Laring Baou a eu lieu ce samedi 12 novembre au CEFOD.

“La charte de domination ou une confidence d’un agent secret africain” est un livre de 256 pages paru aux Éditions Sao. A travers un personnage anonyme, l’auteur Laring Baou décrit un peu la situation sociétale et surtout la domination d’un peuple par un autre.

Le livre commence par la naissance du narrateur, un personnage anonyme qui raconte son enfance douloureuse. Le narrateur anonyme raconte l’histoire de sa mère qui est la cause de son enfance douloureuse. Une métisse abandonnée de mère africaine et de père européenne. Il ne connait pas son père car celui-ci serait parti après sa naissance sans laisser de traces, c’est ce qui est à l’origine de la souffrance de sa mère qui est allée en aventure en dehors de son pays. Elle s’est mariée et a eu deux enfants mais peu après a perdu son mari et ses enfants suite aux guerres ethniques et tribales. Après être rentrée, elle s’est remariée et a donnée naissance au personnage anonyme, ce traumatisme se répercute ensuite sur son enfant.

Le narrateur a connu des problèmes et a fui le village pour venir se chercher en ville. Il sera ensuite arrêté pour être enrôlé dans l’armée. Il était d’abord prisonnier et ensuite il regagna la rébellion. Après que la rébellion a pris le pouvoir, il est devenu un agent de renseignement. Mais il a été traité de traître et ses membres se sont débarrassé de lui. Il sera ensuite envoyé à l’étranger comme un agent de renseignement à l’Europe et par la suite décida de mettre fin à ce monde de renseignement. Le personnage va se convertir en christianisme et se marier à une femme européenne.

Dans ce livre, Laring Baou parle de la domination positive qui est le leadership. A travers cette domination, un groupe de personnes conduit les autres au développement et la domination négative qui est le groupe des personnes qui profite sur le dos des autres. Plusieurs thèmes ont été développés dans ce roman : la colonisation, les guerres pour vendre les armes et piller les biens des autres.