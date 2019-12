Lions club du Tchad fait un don à un centre d’accueil des orphelins

ACTION SOCIALE – Les membres de deux Lions club de N’Djamena se sont rendu ce vendredi 13 décembre 2019 au siège de l’association pour la protection et solution aux orphelins abandonnés et vulnérables (APSOA) au quartier Ndjari. Le but de cette visite, faire un don dans le cadre de l’arbre de Noël.

Deux sacs de sorgho rouge, un sac de sorgho blanc, un sac de riz, un carton d’huile, deux cartons de macaroni, un sac de sucre, un carton de savon, des vêtements, des sacs à dos, un carton de détergent sont entre autres les présents que les membres de Lions club N’Djamena Sao et ceux de Lions club de N’Djamena arc-en-ciel ont apportés ce 13 décembre aux enfants de l’association pour la protection et solution aux orphelins abandonnés et vulnérables (APSOA).

Cette rencontre a commencé par un chant de bienvenue entonnée par les enfants qui vivent dans ce centre. Suivi d’une présentation de l’association par sa présidente, Mme Mianodji Tabitha Haoua. Ainsi les objectifs de l’association pour la protection et solution aux orphelins abandonnés et vulnérables (APSOA) sont : lutter contre les violences faites aux enfants, assurer la formation et la réinsertion socioprofessionnelle, favoriser l’accès des enfants en difficulté au service de base. « Nous saluons infiniment le geste indélébile que vous venez de poser en faveur des enfants en détresse », a-t-elle ajouté.

Pour le Président de la zone 272 des Lions Clubs, Julio Adeye, ce don est juste l’expression de leur soutien. « Les Lions ont pensé venir aujourd’hui s’acquitter de ce devoir d’accompagnement, d’assistance et de soutien à nos petits frères et enfants que vous êtes. Pendant que certains auront la possibilité la nuit du 24 décembre d’être dans la joie avec leurs parents, nous voulons vous donner aussi l’occasion de vous sentir en famille et savoir qu’il y a des personnes qui pensent à vous », a-t-il exprimé.

En effet, cette remise de don est une habitude de Lions club N’Djamena Sao qui l’a inscrite dans son projet « Arbre de Noël ». La cérémonie s’est achevée par une visite de centre et une collation.