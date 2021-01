Ligue de football de N’Djamena : une reprise du championnat pleine d’interrogations

FOOTBALL – le championnat de football de N’Djamena reprend ses droits en février, a annoncé la ligue provinciale de la capitale. Cela est-il possible avec le retrait de la délégation du pouvoir à la Fédération tchadienne de football association ?

La Ligue provinciale de football de N’Djamena a annoncé la reprise du champion de première division de la ville. Elle a notifié cette reprise aux clubs de la capitale dans une correspondance ce mardi 19 janvier. Un retour des joueurs sur la pelouse prévu pour le 6 février prochain.

Quid de la délégation du pouvoir à la Fédération?

Selon le président de la ligue provinciale de football de N’Djamena, Ahmed Maina Ahmed, la reprise du championnat est autorisée par le ministère des sports. Pourtant, le même ministère a retiré provisoirement la délégation du pouvoir à la Fédération tchadienne de football association (FTFA). Une décision qui interdit à cette association d’organiser les rencontres, d’accéder aux installations sportives…

Ambiguïté

Ce qui suscite des interrogations. Car, les ligues provinciales sont affiliées à la FTFA. Elles sont habilitées à organiser le championnat provincial. Et les club vainqueurs de leur compétition se qualifient au championnat national organisée par la Ligue nationale de football (LINAFOOT). A l’issue du championnat national, les gagnants représentent le Tchad aux campagnes africaines de football. Une participation qui ne sera pas possible sans la délégation du pouvoir du ministère des sports. Les exemples les plus récents sont ceux du champion du Tchad, Gazelle FC qui a été refoulé à l’aéroport de N’Djamena en décembre 2020 (le club quittait la capitale tchadienne pour le match contre Zamalek en Égypte) ou de Renaissance FC qui s’est vu refuser l’accès au stade Idriss Mahamat Ouya de N’Djamena pour son match dans le cadre de la coupe de la CAF (Confédération africaine de football).

Pourquoi l’autorisation ?

Pour le ministère des sports, la permission du championnat accordée à la ligue provinciale de N’Djamena se justifie par sa collaboration avec le département. Mais d’après le président de Gazelle FC, Adjib Koulamallah, cet accord du ministère des sports est à clarifier. pour l’engagement de son club au championnat, il a confié qu’une concertation interne sera faite avant toute décision.