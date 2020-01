L’IFT lance la 5e édition de “La nuit des idées”

L’Institut français du Tchad a animé une conférence de presse ce 28 janvier 2020 dans son local. Objectif, annoncer la 5e édition de “La nuit des idées” qui aura lieu le 30 janvier.

Selon le directeur délégué de l’Institut français (IFT) Pierre Muller, “la nuit des idées est une initiative française créé d’il y a 5 ans. L’objectif est de partager, dialoguer, avec le public, autour d’une grande thématique.”

Le thème retenu pour cette 5e édition est : “être vivant“. Muller explique que cette thématique de l’année 2020 signifie que pour vivre, l’on a besoin “d’être vivant” pour soi-même, dans ses rapports avec la société et dans ses rapports avec la planète.

Parlant de la planète, le directeur Muller a fait savoir que l’institut français du Tchad et les chercheurs du Cerdo (centre d’études et de recherche pour la dynamique des organisations), ont eu l’idée de décliner la thématique générale en deux sous-thèmes, pour l’adapter au problème de réchauffement climatique dont le Tchad, l’un des pays sahéliens, est confronté. C’est pourquoi le thème retenu au niveau national est : << Réchauffement climatique : quels impacts ? et quelles solutions? >>

L’on note une nouveauté dans l’organisation de 5e “la nuit des idées”. L’institut français a décidé d’associer pour la première fois, des institutions universitaires, de recherches et des écoles.

Le directeur a renseigné q’un travail de deux mois a été réalisé en avance, avec des élèves de 10 établissements scolaires public et privé de N’Djamena. Le jour J, jeudi 30 janvier, deux activités auront lieu. La première à la bibliothèque nationale dans l’après-midi. Et la seconde dans la soirée dans la cours de l’ift.

Muller a conclu que le but de cette journée est d’impliquer les jeunes dans la question du changement climatique et de sensibiliser le public.