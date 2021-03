L’identité des deux personnes tuées par balles devant la SNRJ/PSIG est connue

Deux personnes ont été tuées par balles ce mardi 23 mars devant les locaux de la SNRJ/PSIG. L’identité de ces victimes est connue.

Il s’agit de Wantamo Solbel et Wilba Djilvankissam, tous deux enseignants à l’école Notre Dame de la Paix de Béguinage. Ils tenaient respectivement les classes de CE1 et CM1.

L’établissement a présenté sur son compte Facebook ses condoléances aux familles des regrettés et aux parents d’élèves, et observera les 25 et 26 mars, des journées de deuil.

Pour rappel, selon des témoins interrogés par Tchadinfos, un agent de la garde nomade a tiré sur des présumés voleurs de moto. La balle aurait pris une autre direction fauchant les deux enseignants qui se trouvaient devant les locaux de la Section nationale des recherches judiciaires (SNRJ) et du Peleton spécial d’intervention de la Gendarmerie ( PSIG). Après constat, les corps ont été déposés à la morgue de l’hôpital général de référence nationale.

Jusque-là, aucune voix officielle ne s’est prononcée sur ce drame.