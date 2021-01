L’horaire du couvre-feu dans les provinces est dorénavant de 20h à 05h du matin

BRÈVE- Aux termes du décret No 007 portant prorogation du couvre-feu dans les provinces du Tchad, il est spécifié qu’il débute de 20h à 5h du matin dans le Guera, le Kanem, les Logones Occidental et Oriental, les Mayo-Kebbi Est et Ouest, le Moyen-Chari, le Batha, l’Ennedi Est, de N’Djamena à Mandélia, au Logone-Gana et de N’Djamena-Farah à Guitté. A noter qu’avant, c’était dès 19h pour le Moyen-Chari et le Mayo Kebbi Est et 21h pour les autres provinces. La durée de cette mesure est de deux semaines à compter du 13 janvier 2021.

