LFN : voici le classement de la 15e journée

FOOTBALL – Elect-Sport perd sa quatrième place suite à sa défaite contre Gazelle. Foullah continue de régner sur le championnat. Voici le résumé de la 15e journée de la Ligue de football de N’Djamena.

Deux matchs ont permis de boucler la 15e journée de la Ligue de football de N’Djamena. Les rencontres ont été disputées ce jeudi 5 mars respectivement au stade Idriss Mahamat Ouya et au stade municipal de Pari Congo.

Tourbillon a été victorieux (1-0) sur As DGSSIE. De l’autre côté, Foullah Fc s’est imposé (1-0) devant les Aiglons. Précédemment, le mercredi 4 mars, Elect-Sport a concédé sa troisième défaite de suite face à Gazelle. Les Electriciens avaient perdu sur un score d’un but à zéro, (1-0). Renaissance a pris le large sur As PSI en clouant son adversaire (0-5). Enfin, As coton a remporté difficilement la partie (1-0) à l’académie de football de Farcha, face As Farcha.

Classement

Du coup, les quatre places qualificatives sont occupées provisoirement par : Foullah Fc, 34 points, Renaissance 32 points, As coton Tchad 30 points et Gazelle Fc 26 points. Elect-sport qui compte le même point que Gazelle se positionne à la cinquième place. Cette 15e journée a permis à Gazelle de prendre la quatrième place du championnat en défaveur de Tout-Puissant Elect-Sport.

Programme

Ce week-end, Renaissance recevra As coton Tchad à Farcha, Gazelle accueillera As PSI au stade Idriss Mahamat Ouya et Elect-Sport tentera de renouer avec la victoire contre DGSSIE au stade de Pari Congo.