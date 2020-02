LFN : qui de Gazelle FC et d’As coton arrachera la quatrième place ?

FOOTBALL – La hiérarchie de la Ligue de football de N’Djamena a été perturbée. Elect-Sport n’est plus premier du championnat. Gazelle et As coton luttent pour la quatrième place.

Duel entre le quatrième et cinquième du championnat. Gazelle FC défiera les cotonniers d’As coton Tchad ce jeudi 27 février. La rencontre va se jouer au stade Idriss Mahamat Ouya. Le coup d’envoi sera donné à 15h 30 minutes. Le vainqueur de ce match confortera provisoirement la quatrième place qualificative au championnat national. Les cotonniers doivent remporter la partie pour rester dans la course. Gazelle est aussi condamné à être vainqueur pour mieux se positionner derrière Renaissance, Elect-sport et Foullah.

Déjà les Electriciens étaient piégés par As PSI, le mercredi 26 février. Ils étaient battus sur un score (1-0) au stade municipal de Pari-Congo. Par contre, Renaissance a évité de justesse un match nul contre les Aiglons. Un seul but a permis aux Verts Rouges de plier la rencontre face à l’adversaire au stade Idriss Mahamat Ouya. Seul Foullah fc avait marqué deux fois sans encaisser devant As DGSSIE à l’académie de Farcha.

La défaite d’Elect-Sport a permis à Foullah de prendre la tête du championnat. Avec sa victoire sur Aiglons, Renaissance vient rivaliser les Electriciens à la deuxième place. Il ne reste à savoir qui entre Gazelle et As coton Tchad prendra la quatrième place cet après-midi ?