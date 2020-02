LFN : Foullah Fc humilie son challenger Elect-Sport

FOOTBALL – Foullah fc consolide sa première place de la Ligue de football de N’Djamena suite à sa victoire sur son challenger Elect-Sport. Il l’a corrigé cet après-midi de ce samedi au stade Idriss Mahamat Ouya.

Le premier de la Ligue de football de N’Djamena a confirmé sa suprématie. Il est 15h 45 minutes, le coup d’envoi du match entre Elect-Sport et Foullah est donné. Le deuxième de la compétition, Elect-Sport attaque et prend Foullah fc en tenaille. Le premier, Foullah craque et commet une faute sur Goudja. L’arbitre siffle penalty. Brahim, le capitaine des Jaunes et Noirs s’en charge et trompe la vigilance de Batnan, le gardien de Foullah. Il inscrit ainsi le premier but de la rencontre. Les Electriciens mènent (1-0) sur le score.

De retour des vestiaires, coach Djimta réajuste ses hommes malgré la sortie sur blessure de son attaque fétiche, Kerim Yaya. La nouvelle reconfiguration du technicien de Foullah fait effet à la 75e minute. Manga assiège la défense d’Elect-Sport et profite d’un centre pour remettre les clubs à égalité (1-1). Elect-Sport peine à se contenir. Aussitôt le second but est concédé (1-2). Les gradins de stade Idriss Mahamta ouya se réchauffe. Dans le temps additionnel, Foullah fc assomme les Jaunes et Noirs en inscrivant le troisième but (1-3).

Mahamat Allaou sifflet la fin de la rencontre. Le jeune supporter d’Elect-Sport, Messi se fond en larme. Son club vient d’enregistrer sa deuxième défaite d’affilée. Le mercredi dernier, ils étaient battus par As PSI (1-0). Autrement, les choses s’enfoncent pour le coach d’Elect-sport, Oumar Francis. Le week-end prochain, il défiera Gazelle Fc en sursis d’une victoire.