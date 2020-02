LFN : As coton Tchad reprend le championnat avec force

FOOTBALL – La phase retour de la Ligue de football de N’Djamena a repris ce jeudi 6 février 2020. Deux matchs ont marqué cette reprise du championnat. As coton Tchad s’en est sorti victorieux. Idem pour les Aiglons.

La Ligue de football de N’Djamena reprend ses droits. La phase retour du championnat de la première division de N’Djamena a démarré ce jeudi 6 février. Deux matchs ont été joués à cette 12e journée de la compétition soit la première de la phase retour. Le club Foullah Fc a accueilli As coton Tchad au stade Idriss Mahamat Ouya. As PSI s’est déplacé au stade municipal de Pari Congo pour défier les Aiglons.

Les cotonniers sont sortis victorieux sur l’adversaire. Ils se sont imposés par un but à zéro (1-0). Un but concédé contre son camp par Aubin sur une offensive des Verts Blancs. Sur ces installations, Les Aiglons sont battus par As PSI (3-1). La 12e journée se poursuit avec deux autres matchs. Renaissance Fc jouera contre Gazelle. As DGSSIE défiera As Farcha. Ces matchs seront disputés le 8 février 2020.