LFN : As Coton Tchad bat Gazelle et consolide sa position

FOOTBALL – Gazelle Fc recalé à la cinquième place. Il a été battu par As Coton Tchad ce jeudi au stade Idriss Mahamat Ouya. Une victoire qui réconforte les cotonniers à leur place, quatrième.

La lutte pour la quatrième place a été remportée par les cotonniers. Il faut attendre à la 73e minute de jeu pour que les Verts et Blancs inscrivent l’unique but de la rencontre. Une seule réalisation sur penalty qui a condamné provisoirement Gazelle Fc à la cinquième place de la Ligue de football de N’Djamena (LFN). À l’opposé, As Coton Tchad se relance avec cette victoire arrachée au stade Idriss Mahamat Ouya cet après-midi.

À plus ou moins de cinq journées de la fin de la Ligue de N’Djamena qualificative au championnat national, les chosent se compliquent pour Gazelle fc avec cette défaite. Le champion en titre de la première édition du championnat risque de rater l’édition prochaine s’il finit à la cinquième place. Il est désormais condamné à espérer un faux pas d’As coton Tchad et pourquoi pas de Renaissance, Elect-sport et Foullah pour se relancer.

Mais vu la rage des quatre premiers à vouloir préserver leur place, la tâche s’annonce complique pour les hommes du coach Tokom.