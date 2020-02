LFN : 13e journée du championnat, le leader est talonné

FOOTBALL – L’étau se resserre sur le leader du championnat. À la 13 e journée l’écart n’est pas grand entre les quatre premiers de la compétition. Aucune place qualificative n’est encore acquise.

Pas de victoire à la suite de la 13e journée disputée ce dimanche 16 février. Renaissance a concédé un match nul (0-0) face à Foullah au stade Idriss Mahamat Ouya. Tourbillon a été aussi tenu en échec (1-1) au municipal de Paris Congo par As PSI. Ces rencontres ont été joués cet après-midi. Elle clôture la 13e journée de la Ligue de football de N’Djamena.

Le début de cette journée a été marqué par la défaite d’As coton (3-0) devant Elect-Sport. Gazelle aussi a pris le large sur As DGSSIE (4-0). Ces confrontations ont eu lieu le samedi 15 février, respectivement au stade Idriss Mahamat Ouya et au stade Municipal de Paris Congo.

Au tableau, Elect-Sport totalise 23 points, Foullah Fc, 22 points, As coton et Renaissance ont le même point (20) et Gazelle 17 points taclé par Aiglons avec le même nombre de points. Les sept matchs restants sont décisifs pour quatre places seulement à prendre pour le championnat national.