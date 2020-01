Levée de la grève : la coalition Fils du Tchad félicite la promptitude des parties

SOCIÉTÉ – A la suite de la signature du protocole d’accord entre le gouvernement et la plateforme syndicale mettant un terme à la grève, la coalition Fils du Tchad se félicite de l’issue rapide trouvée à cette crise.

C’est par un point de presse animé par son chargé des Relations extérieures, Abakar Mahamat Khider que la Coalition Fils du Tchad a exprimé son soulagement quant à la résolution rapide de la grève enclenchée par la plateforme syndicale revendicative le 7 janvier 2020.

Pour la Coalition, la signature du protocole d’accord du 9 janvier 2020 est la preuve de la détermination du gouvernement et de la plateforme syndicale à résoudre définitivement le problème qui freine le développement du secteur public.

Ainsi, la Coalition félicite l’ensemble des parties dans la résolution de cette crise sociale et les encourage dans le dialogue franc et fructueux. La Coalition apporte par ailleurs son soutien au président de la République Idriss Déby Itno dans sa démarche de préserver la paix sociale et la plateforme syndicale pour le bien-être des travailleurs.