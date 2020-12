L’Europe entend accompagner le Tchad dans le développement de l’économie numérique

La Covid-19 a montré les limites de nombreux pays sur le continent africain, y compris le Tchad. Le pays se tourne désormais vers le développement de la connectivité pour renforcer la résilience économique et sociale. La Banque européenne d’investissement décide de l’accompagner dans ce sens.

L’accompagnement du Tchad par la Banque européenne d’investissement (BEI) dans le développement de la connectivité concerne un ensemble de projets qui contribueront à l’avènement rapide de l’économie numérique dans le pays.

Pour ce faire, la BEI compte apporter son expertise technique sur trois études de faisabilité. Chacune de ces études portera sur la fourniture de l’Internet à haut débit, l’amélioration des télécommunications et la fourniture d’une meilleure connectivité aux communautés rurales éloignées, composantes essentielles du plan du gouvernement visant à doubler la contribution économique des TIC dans les prochaines années.

« La nouvelle coopération avec la Banque européenne d’investissement permettra au Tchad de bénéficier d’une expertise technique et des meilleures pratiques dans le secteur numérique », se félicite Idriss Bachar Saleh, ministre des Postes et de l’Economie numérique.

Pour Issa Doubragne, ministre de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, « ce nouvel investissement renforcera la résilience du Tchad face à l’impact économique et social de la Covid-19 et débloquera le développement durable dans les années à venir ». A noter que cet accord de financement, dont nous venons d’être informés, a été dévoilé le 11 décembre 2020.