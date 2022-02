L’essentiel de la rencontre entre la population de Sandana et les quatre membres du gouvernement

Accueillie par le chef de canton de Koumogo, Rimnely Marcel, la délégation ministérielle a été reçue chez le chef de village de Sandana où la rencontre à huis clos s’est tenue.

Prenant la parole, le ministre de la Sécurité, Souleymane Abakar Adam a présenté au nom du gouvernement ses condoléances aux familles des victimes tout en rassurant la population de Sandana que la justice sera rendue pour ce drame.



Lors de la rencontre, les chefs coutumiers et les quelques chefs des villages ont fait des recommandations à l’endroit du gouvernement Tchadien. Il s’agit entre autres du désarmement de la localité, trouver les coupables et leurs complices et les traduire en justice, le déguerpissement de quelques ferriques qui sèment des troubles.

Les membres de la délégation ministérielle disent avoir pris bonne note de ces recommandations. Le ministre de la sécurité a demandé à la population de Sandana de se calmer et que la justice fera son travail afin de traduire ces fauteurs de trouble devant la loi.

Il faut noter qu’au moment de la présentation des condoléances et des recommandations, une mauvaise nouvelle est parvenue aux oreilles du chef de canton de Koumogo. Un corps sans vie a été découvert augmentant le nombre des victimes à 12.

Très choquées par ces crimes odieux, les femmes de Sandana ont décidé de se mettre torse nu. Elles ont empêché l’hélicoptère de la délégation ministérielle de décoller pour exiger l’arrestation immédiate des auteurs de cette tuerie. Aux dernières nouvelles, la délégation a pu quitter le village pour Sarh.