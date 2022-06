Les femmes professionnelles du secteur de l’eau face aux défis environnementaux et aux changements climatiques

En marge de la 89ème session du Conseil scientifique et technique de l’Association africaine de l’eau, le Réseau des femmes professionnelles du secteur de l’eau et de l’assainissement, a organisé, ce 11 juin 2022, un pré-forum, sous le thème “défis environnementaux et des changements climatiques : quelles contributions des femmes pour une protection et une gestion efficiente des ressources en eau ?”, à l’hôtel Radisson Blu de N’Djaména.

Ce rendez-vous majeur des femmes professionnelles de l’eau et de l’assainissement a permis de rassembler la communauté régionale et les parties prenantes autour des avancées et solutions pour gagner la bataille de l’eau pour tous car, informe le ministre de l’Hydraulique urbaine et rurale, Alio Ibrahim Abdoulaye, les femmes et les enfants sont les premières victimes du problème d’eau et d’assainissement en Afrique. A travers cette mobilisation, rappelle-t-il, les femmes africaines du secteur de l’eau et de l’assainissement se sont réunies dans l’objectif de mobiliser des acteurs de l’eau dont les autorités gouvernementales, les opérateurs de l’eau, le secteur privé, les organisations de la société civile à plus de mobilisation pour résoudre le problème de l’eau en partageant leurs visions, modèles, meilleures pratiques, expériences locales et savoir-faire pour apporter des réponses adaptées et efficientes à ce défi de l’eau pour les femmes actrices de l’eau.

Cérémonie de lancement du Forum des Femmes Professionnelles du Secteur de l'Eau et de l'Assainissement en Afrique ce jour à Radisson Blu #Tchad 🇹🇩 pic.twitter.com/GqBiDEopNc — tchadinfos (@tchadinfos) June 11, 2022

Selon la directrice générale de la Société tchadienne des eaux, Koubra Hissein Itno, ce pré-forum des femmes permettra de faire le point de l’engagement des femmes autour des questions liées à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, présenter les défis et les opportunités y afférentes en recherchant les causes de la sous représentation des femmes dans le secteur et enfin de dénicher les actions susceptibles d’équilibrer la tendance. “Aucune société ne peut atteindre son plein potentiel si elle n’autonomise les femmes et les jeunes et si elle ne supprime tous les obstacles à la pleine participation des femmes dans tous les domaines. L’Afrique doit fournir aux femmes et aux jeunes gens, un environnement propice à l’épanouissement et à l’expression de leur plein potentiel“, rappelle Koubra Hissein Itno l’agenda 2063.

Après la cérémonie officielle du pré-forum des femmes, plusieurs thématiques seront débattus dans des ateliers des comités spécialisés. Enfin, une exposition de matériels hydrauliques se tiendra tout le long de l’événement, jusqu’au mercredi 15 juin 2022.