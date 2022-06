Les enseignants de l’université de Pala en grève sèche et illimitée

A partir de ce lundi, le Syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur (Synecs), section de l’université de Pala, a déclenché une grève sèche et illimitée. Le Synecs exige le paiement des primes des jurys des deux dernières années et des heures supplémentaires.

« Ce matin, aucun enseignant ne s’est pas présenté en salle », constate le correspondant de la radio Oxygène à Pala, province du Mayo-Kebbi Est.

De l’avis de certains étudiants interrogés, cette grève n’est pas la bienvenue. « Cette grève influence négativement notre cursus académique », regrette un étudiant.

Par contre, d’autres étudiants comptent mettre à profit cette situation pour donner un coup de main aux parents agriculteurs. « Je trouve normal que cette grève soit déclenchée pendant cette période agricole. Cela nous permettra de regagner les parents au champ, d’où nous tirons l’essentiel de nos revenus », se satisfait un autre étudiant.

Oxygène FM informe que les enseignants de l’université de Pala comptent poursuivre cette action jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.