Léré, ville touristique à découvrir

Nous allons à la découverte de la ville de Léré, ville cosmopolite, riche en culture et qui regorge de sites touristiques et un climat favorable au développement agro-pastoral.

Il est 9h au bord du lac Léré, un vent poussiéreux souffle sur la ville. Le temps est extrêmement doux. Nous sommes un jeudi, le jour du marché hebdomadaire de Léré, l’unique jour où l’on peut s’approvisionner de tout. Ce marché appelé “Louma Déhoulé” en moundang qui signifie littéralement “marché forcé ” est situé à un kilomètre du centre-ville. Les stands du marché sont équipés des hangars en tôle et autres. À l’entrée principale du marché, les brouhahas et les sonorités musicales retentissent partout et l’ambiance est particulière.

D”un côté, des étals de cosmétique côtoient des stands de fruits et légumes, de l’autre côté on peut voir les céréales vendus en sac ou en détail.

“Approchez monsieur qu’est-ce que vous voulez? Du maïs, sorgho?”, “Venez ici monsieur j’ai de la bonne qualité des articles”, “Les étals des poissons sont à 1 000f, 2 000f faites votre choix seulement client”, nous lancent les vendeurs, sourire aux lèvres.

Le marché de Léré est le plus grand marché de la province du Mayo-Kebbi ouest. Des commerçants du Cameroun, du Nigeria et d’autres villes viennent y faire leurs affaires. Depuis l’interdiction d’exportation des céréales et autres produits alimentaires, les commerçants étrangers ne viennent plus comme avant car ils n’ont pas leur centre d’intérêt, affirme Idrissou Ahmadou, boucher au marché de Léré.

Les domaines les plus convoités par les commerçants étrangers dans ce marché sont entre autres les bétails et les céréales.

Au marché de Léré, des objets artisanaux et en poterie pour décoration attirent l’attention des visiteurs car elles sont d’une beauté spectaculaire.

La belle Léré, ville touristique

Sur la route de Léré, vous prendrez du plaisir à admirer le paysage avec la succession de ses vallées verdoyantes. Léré est entouré des collines, au bord du Lac on peut voir des arbres fruitiers. Il faut noter aussi le palais du Gong qui présente une architecture traditionnelle constitue un point d’attraction touristique.

Le lac Léré et ses merveilles

Le lac Léré renferme des ressources halieutiques abondantes. Il est le siège de pêches intenses qui se déroulent tout le long de l’année, avec diverses techniques. Dans les filets des pêcheurs, on retrouve de délicieuses carpes qui n’attendent plus que d’être fumées. Malgré son caractère artisanal, la pêche dans le lac Léré est une activité qui alimente en poissons non seulement les habitants de la ville de Léré et des villages riverains du lac, mais elle favorise également un commerce actif vers les centres urbains voisins : Pala, Gounou-Gaya jusqu’aux villes voisines telles que Figuil, Maroua, Garoua au Cameroun. Le lac est connu pour être encore l’un des rares à abriter des lamantins, une espèce rare et protégée par l’Unesco.

Les chutes Gauthiot situées à 40 kilomètres de Léré contribuent au développement économique et touristique du Tchad. Elles sont les chutes les plus spectaculaires du Tchad. Les chutes Gauthiot ont donnée lieu à une micro-diversité de poissons. On y retrouve plusieurs variétés de poissons et ayant en son sein un parc national en cours de construction d’où l’on dénombre un millier d’animaux.

Léré, un site touristique à decouvrir!

Dangourbé Yves, stagiaire