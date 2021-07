“L’épi de Blé” est à votre service

MESSAGE – La pâtisserie “L’épi de Blé” ouvre ses portes ce 1er juillet 2021. Elle offre des services tels que boulangerie, pâtisserie et service traiteur.

La pâtisserie “L’épi de Blé” est située au quartier Béguinage, précisément sur la rue de Marseille, dans 2e arrondissement de N’Djamena. Elle est ouverte du lundi au samedi de 7h à 21h et le dimanche de 7h à 14h.

L’on y trouve des mini-gâteaux, du pain de campagne céréale pour les diabétiques, du pain de campagne au noix, du pain de campagne au thym. La pâtisserie dispose aussi des brioches simples et des brioches tropéziennes, des brioches assorties d’amande, de raisin, de sésame, de chocolat… Actuellement, elle offre 37 différentes qualités des gâteaux ainsi que des tartes, des cheesecakes.

“L’épi de Blé” qui ouvre ses portes ce 1er juillet 2021, donne des opportunités pour les commandes de gâteau d’anniversaire et de mariage. Pour un gâteau commandé, la maison peut, juste en 20min, satisfaire la clientèle. Des gâteaux pour enfants, pour adultes sont au menu.

Les prix sont abordables car les promoteurs de “L’épi de Blé” se disent être au service de tout le monde. Selon eux, la pâtisserie a pour objectif mettre à l’aise les demandeurs et les satisfaire en temps réel. Pour un début, elle compte assurer la digestion de ses fidèles en leur présentant les entrées et les sorties. Plusieurs sortes de pâtisseries sont donc présentées. Il y a la pâtisserie française et la pâtisserie orientale.

La pâtisserie vous laisse donne aussi la chance d’avoir les petits déjeuners de Hamburg de sandwich, des chawarmas, des pizzas et bien d’autres menus. La pâtisserie appelle la population à venir essayer ses produits qui sont magnifiques.

