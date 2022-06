“L’endométriose peut causer l’infertilité chez la femme”, Dr Manikassé Palouma

Le gynécologue Manikassé Palouma affirme que toutes les règles douloureuses ne sont pas de l’endométriose. Il demande aux femmes de se faire consulter par un gynécologue pour un diagnostic.

Ce trouble gynécologique figure parmi les plus fréquents : 5 à 10 % des femmes en âge de procréer en sont atteintes. L’endométriose est habituellement découverte entre 25 et 40 ans, en raison des douleurs anormalement intenses dans le bas-ventre. 30 à 40 % des femmes atteintes d’endométriose sont infertiles.

Le gynécologue Manikassé Palouma souligne que l’endométriose est une maladie qui survient chez une femme et qui se manifeste par une partie de la muqueuse de l’utérus, c’est à dire l’endomètre qui s’échappe dans l’utérus et se dissimule dans la cavité abdominale.

Pour lui, C’est seulement pendant les règles que cette partie de l’utérus rentre dans la cavité abdominale pour faire ses manifestations. Les règles sont toujours douloureuses et la femme va ressentir les douleurs abdominales, la cavité lui fera aussi mal. A Chaque cycle menstruel la femme aura toujours mal.

“Les signes sont pour la plupart les règles douloureuses qui vont conduire aux problèmes urinaires. C’est une maladie chronique. C’est une partie de la muqueuse utérine qui est censée sortir pendant les règles et en sortant avec les règles, certains tissus se dissimulent à travers les trompes et rentrent dans la cavité abdominale pour provoquer ces manifestations”, explique Dr Manikassé Palouma.

Le gynécologue affirme que jusqu’à présent le traitement de l’endométriose n’est pas encore uniformisé, car d’aucuns pensent que ça peut être un traitement chirurgical si le nombre de ces cellules parties dans l’abdomen est important, on peut faire un traitement chirurgical. Maintenant on peut faire un traitement médical, en donnant des produits à base des hormones et des anti inflammatoires qui vont régler ces difficultés d’une manière ponctuelle, il est difficile que ceci puisse se régler définitivement, explique-t-il.

Dr Manikassé Palouma indique que l’endométriose peut être à l’origine de l’infertilité chez la femme. Il appelle toutes les femmes à se faire consulter en cas de manifestation des symptômes.