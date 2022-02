Le vent à l’origine d’un incendie au marché Champ de fils

Plusieurs pneus brûlés et deux ateliers de mécanique du marché Champs de fils touchées. C’est le bilan d’un incendie causé par le vent.

L’entourage a alerté les sapeurs pompiers, mais l’incendie a pris de l’ampleur. Le feu a touché deux ateliers de mécanique au nord du marché Champ de fils. Plusieurs pneus usés et des tôles servant de clôture des deux ateliers ont été consumés.



Les mécaniciens n’ont pas pu arrêter le feu. Les sapeurs pompiers sont intervenus par la suite. Ils ont pu stopper difficilement l’incendie.



Selon des mécaniciens travaillant sur les lieux, l’incendie serait causé par le vent. “Ils ont voulu brûler des saletés stockés derrière l’atelier et le vent a propagé le feu”. Le feu a pu être éteint et le calme est revenu sur le lieu.