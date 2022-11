Le tribunal de grande instance de N’Djamena ordonne la suspension des activités exercées par Sidick Sougui Lony au nom de l’association UNJCP

Par une ordonnance au pied de la requête de ce 16 novembre, le président du tribunal de grande instance (TGI) de N’Djaména, ordonne la suspension des activités exercées “illégalement’’ par Sidick Sougui Lony au nom de l’association Union nationale des jeunes cadres pour la consultation et la cohabitation pacifique (UNJCP).

Le TGI de N’Djaména a pris cette décision à la suite de la requête formulée par les membres du bureau de l’UNJCP. Il s’est appuyé notamment sur le fait que ces derniers disposent de ”tous les originaux des papiers administratifs” de l’UNJCP.

Sidick est qualifié ” d’usurpateur” et accusé d’avoir ”dévié” le but de l’association dont il était le secrétaire général. ” Qu’à cause de ses ambitions personnelles démesurées, ce dernier s’est autoproclamé président de l’UNJCP tout en posant des actes qui sont contraires aux objectifs de celle-ci”, écrit le TGI de N’Djaména.