Le Tchad occupe la première place du concours régional « regards croisés »

La représentation de l’organisation régionale de la Francophonie pour l’Afrique centrale (REPAC-OIF) avec l’appui de l’UNESCO, a remis ce matin, des attestations aux lauréats du concours régional « regards croisés ». Le Tchad occupe la première position.

Ce concours régional vise à promouvoir la langue française et à capitaliser les meilleures idées, réflexions et contributions des jeunes d’Afrique centrale en vue d’enrichir le débat sur un enjeu stratégique pour la francophonie.

L’édition 2021 est placée sous le thème : « violence en milieu scolaire ». « La violence en milieu scolaire est une violation des droits de l’enfant. Elle se manifeste sous diverses formes : physique, morale, verbale, etc. Aucun pays ne peut assurer à tous une éducation de qualité inclusive et équitable si les apprenants sont soumis à des violences à l’école », fait remarquer Eric Voli Bi, le représentant Afrique centrale de l’UNESCO.

Par ce concours, ajoute-t-il, il s’agit d’accompagner les jeunes et élèves pour une prise de conscience, la sensibilisation de leurs condisciples pour une jeunesse saine, responsable et citoyenne.

Le représentant Afrique centrale de l’Organisation internationale de la francophonie, Alphonse Waguena de renchérir : « l’institution de ce concours régional « regards croisés » offre une autre occasion de faire émerger des idées novatrices et originales, mais également de nous retrouver et d’assurer une culture valorisante dans l’esprit des jeunes. »

Les lauréats de cette édition à savoir le lycée notre dame de Moundou du Tchad, le lycée national de Sao-Tomé et Principe et le lycée Gabriel du Gabon reçoivent respectivement 2500 euros, 2000 euros, 1500 euros et de nombreux autres lots.