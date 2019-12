Le Tchad autorisé à vendre ses produits agricoles sur le marché chinois

COMMERCE – Le Tchad vendra trois de ses produits agricoles en Chine. Un document relatif à l’exportation de ces produits a été validé par les experts du commerce, le mardi, 17 décembre.

Bientôt le Tchad va exporter trois de ses produits agricoles en Chine. Ces produits sont : l’arachide, la gomme arabique et le sésame. Ce mardi, 17 décembre, les experts du secteur de commerce se sont réunis à la chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture, des mines et d’artisanat (CCIAMA) du Tchad pour valider le document d’exportation de ces produits.

« C’est une très grande avancée pour le Tchad », a fait savoir le président de la CCIAMA, Amir Adoudou Artine avant de préciser qu’ « à travers cette procédure le pays va inscrire tous ses produits dans un registre international et on sera en mesure de vendre directement vers la Chine…Chose qui n’était pas possible dans le passé ».

Cette nouveauté qui fera sans doute gonfler l’économie tchadienne dans les années à venir, voudrait « profiter de l’opportunité qu’offre la Chine aux pays africains dans le domaine d’exportation et surtout pour promouvoir le développement de leurs filières porteuses » a indiqué le directeur général du ministère de Commerce, d’Industries et de la Promotion du secteur privé, Tahir Mornou. Pour ce faire l’accord entre la Chine et le Tchad s’avère nécessaire.

La validation de ce document d’exportation de ces trois produits agricoles tchadiens par les experts du secteur du commerce et d’agriculture permettra d’envoyer ce document au bureau international de l’administration des douanes chinoises.