Le Tchad au 90e rang sur 138 puissances militaires

Sur 138 puissances militaires mondiales, le Tchad vient en 90e position. C’est ce qui ressort d’un classement établi par Le Global Firepower 2021(GFP), un site américain spécialisé dans les questions de défense.



Le classement se fonde sur cinquante critères, dont le nombre de militaires actifs, la force navale, pour les opérations militaires, le nombre d’avions de chasse, le budget consacré à la défense et la flexibilité logistique. Il prend en compte 138 pays du monde dont 35 du continent Africain.





Pour le compte de l’année 2021, le Tchad est placé en 90e position sur 138 puissances mondiales. Les États-Unis gardent leur 1er rang, suivis de la Russie, la Chine et l’Inde.



En Afrique, le Tchad figure au 14e rang des puissances militaires sur 35 États. L’Egypte occupe la première place. Elle est suivie de l’Algérie et de l’Afrique du Sud.





Chaque année, Global Firepower, un site américain spécialisé dans les questions de défense fait un état de lieu sur les puissances mondiales. Une formule qui permet à des nations plus petites et avancées sur le plan technologique de rivaliser avec des ”nations plus grandes”, selon Global Firepower.



Pour rappel, en 2020 le Tchad était classé 87e puissance militaire dans le monde.