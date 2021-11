Le report de la journée de prière pour la paix au centre d’un échange entre le chef de l’Etat et les leaders religieux

Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno a reçu ce vendredi les leaders de trois confessions religieuses. La journée de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale était au menu des échanges.

Selon la Présidence, le Président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI), Cheikh Mahamat Khatir Issa, l’Archevêque métropolitain de N’Djamena et Président de la Conférence Épiscopale du Tchad (CET), Monseigneur Edmond Djitangar Goetbé et le Secrétaire Général de l’Entente des Églises et Missions Évangéliques au Tchad (EEMET), le Pasteur Djimalngar Madjibaye, sont aller informer le chef de l’Etat de leur souhait de reporter la célébration de la journée de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale.

En effet, célébrée chaque 28 novembre, la 12ème édition de cette journée tombe cette année un dimanche.

“Le Président de la République qui ne trouve aucun inconvénient quant à cette demande de report a tenu à préciser que cette journée dont les principaux initiateurs, à savoir le Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, Cheikh Hissein Hassan Abakar et Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi, ne sont plus de ce monde, a porté ses fruits tant au Tchad, dans la sous-région que dans le monde faisant du Tchad devient un exemple dans le domaine. C’est donc un acquis à garder jalousement, s’est félicité le Chef de l’Etat”, écrit la Présidence.

Revenant sur la profanation de la paroisse de Walia et son agression par des militaires le 03 novembre dernier, Mahamat Idriss Déby Itno a dit que “cette situation est intolérable”. Il a indiqué que les mis en cause sont déjà aux arrêts et qu’ils répondront de leurs actes. “Le président de la République dit qu’il veillera personnellement pour que désormais ce genre de comportements ne se reproduise plus. Un lieu de culte qu’il soit chrétien ou musulman est sacré et donc mérite respect, a averti le Chef de l’Etat”, souligne la Présidence.