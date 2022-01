Le président du Cost et le ministre échangent sur le programme du sport 2022

Le président du Comité olympique et sportif tchadien (Cost) et le ministre de la jeunesse et des sports ont échangé sur le programme du sport 2022.





Une délégation du Comité olympique et sportif tchadien (Cost) dirigée par le nouveau président Idriss Dokony Adiker a rencontré le ministre de la jeunesse ce 4 janvier. L’équipe du Cost et le ministre ont échangé sur la mise en place d’un nouveau programme sportif tchadien en 2022. « Le Cost et le département de tutelle sont deux structures condamnées à réfléchir ensemble sur le sport », a indiqué le président du Cost.



Cet échange a eu lieu suite à l’annonce du président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby déclarant 2022 comme l’année du sport lors de la clôture du forum national de la jeunesse le 29 décembre.



Élu le 18 décembre à la tête du Cost, Idriss Dokony Adiker compte restructurer le sport tchadien. Selon lui , le sport au Tchad comporte des manquements. En faisant l’état des lieux, le bureau exécutif du Cost a déjà recensé un certain nombre de problèmes.



La vision du nouveau président du Cost ne s’arrête pas à la réorganisation du sport mais bien au-delà. Il souhaite rendre autonome l’Office national d’appui à la jeunesse et aux sports (Onajes). « Parce que tant que le fond dédié à l’Onajes ne rentre pas dans un compte dédié à l’onajes, quel que soit ce qu’on va dire, le programme, et réflexion qu’on aura mené ça n’aboutira nul part », nous confie-t-il.