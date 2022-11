Le préfet du Mandoul occidental sensibilise à la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs

Le préfet du Mandoul occidental, Maimara Abba Adji, a effectué mercredi, une tournée de sensibilisation à la cohabitation pacifique, surtout entre éleveurs et agriculteurs, à Bepan.

L’agriculture et l’élevage sont pratiqués dans le canton Bepan. Pour prévenir et/ou régler tout conflit entre agriculteurs et éleveurs, le chef de canton, Mulubé Brahim, indique qu’un comité d’entente et de médiation est mis en place. Ce qui jusque-là, se félicite-t-il, permet d’éviter de ‘’bain de sang’’.

Le préfet du Mandoul occidental, Maimara Abba Adji, demande à tout un chacun d’assumer sa responsabilité. Il en appelle au respect des uns et des autres. ‘’ Les éleveurs doivent bien surveiller leurs animaux. Et en en cas de débordements, le comité ou les autorités prendront l’affaire en main’’, oriente-t-il.

Maimara Abba Adji de poursuivre pour rappeler que la place de l’enfant ‘’n’est ni à la maison, ni au champ, pire encore derrière les bœufs mais plutôt à l’école’’.