Le PNUD lance un appel d’offres pour la construction d’infrastructures socio-économiques dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) invite les entreprises spécialisées dans les domaines de Génie Civil à soumissionner dans le cadre du présent appel d’offres (AO) relatif à l’objet sus-référencé.

Le dossier de l’appel d’offres et les outils complémentaires pouvant faciliter votre compréhension sur l’enregistrement dans le système Etendering sont téléchargeables par voie électronique à partir des liens ci-dessous :

Si vous souhaitez soumettre une offre en réponse au présent DAO, veuillez préparer votre offre conformément aux exigences et procédures décrites dans le présent DAO, et la soumettre en ligne via E-tendering et conformément aux instructions de la fiche technique.

Veuillez accuser réception du présent « Appel d’Offres » en utilisant la fonction « accepter l’invitation » sur le système d’appel d’offres en ligne eTendering. Cela vous permettra de recevoir toute modification ou mise à jour concernant l’appel d’offres.

Une conférence préparatoire sera tenue le lundi 12 juillet 2021 à 14H00 dans la salle de réunion au bureau PNUD à Farcha, N’Djaména.

Les offres de prix adressées au Représentant Résident du PNUD peuvent être soumises uniquement en ligne par le système Etendering à travers le lien suivant : https://etendering.partneragencies.org avec votre propre mot de passe au plus tard le 19 juillet 2021 à l’heure indiquée dans le système.

Si vous n’êtes pas encore enregistré dans le système, vous pourrez le faire en utilisant les informations ci-dessous (Identifiant : event.guest , Mot de passe : why2change) et suivre les instructions de l’enregistrement étape par étape comme spécifié dans le guide.

Le PNUD attend votre proposition avec impatience et vous remercie d’avance de votre intérêt pour les opportunités d’achat du PNUD.

