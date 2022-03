Le personnel de l’administration pénitentiaire a un deuxième syndicat

À l’issue d’un congrès constitutif, le Syndicat national du personnel de l’administration pénitentiaire et d’insertion sociale (SYNAPAP), a été créé.

Un syndicat vient de voir le jour. Il s’agit du Syndicat national du personnel de l’administration pénitentiaire et d’insertion sociale (SYNAPAP), pour porter haut la voix des acteurs de l’administration pénitentiaire et gérer les détenus.

Les objectifs que le bureau exécutif constitué d’une dizaine de personne se fixe est de défendre et protéger les intérêts de la profession et d’œuvrer pour que le travail du secteur pénitentiaire soient décent. “Pour réussir cette mission, l’implication de chacun de nous et de tous constitue le pilier de la construction de ce syndicat“, a indiqué le président, Al-Khalil Ahmat Djimet.

Le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad (CLTT), Brahim Ben Saïd qui a installé officiellement le syndicat, a exhorté les membres du bureau a être forts et unis. “Pour voir la liberté des personnes, le droit de l’homme il faut visiter les prisons. Et vous êtes chargés de gérer les prisons. La liberté commence à partir de là“.

“Les défis auxquels vous ferez face sont immenses et les moyens pour les relever sont limités. Pour cela, vous devez compter sur vos capacités syndicales et une solidarité agissante entre vous…“, poursuit le SG de la CLTT.

Ce syndicat est le deuxième dans le secteur de l’administration pénitentiaire au Tchad. Le premier est le syndicat des professionnels de l’administration pénitentiaire du Tchad (SYNAPT).