Le PCMT réalise sa promesse de créer une caisse pour les retraités civils

Le président de transition a promulgué la loi n°13 portant création d’une Caisse des retraités civils au Tchad (CRCT).

La CRCT a pour missions d’assurer l’affiliation et l’immatriculation des pensionnés civils et leurs ayant-droits ou les ayant-cause ; la liquidation des pensions des affiliés et/ou de leurs ayant-droits ; la gestion des risques professionnels des civils, etc.

Elle est un établissement public et administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion. La CRCT est placée sous la tutelle du ministère des Finances.