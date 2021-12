Le Pasoc forme les membres de la société civile des provinces de l’Ennedi Ouest et de l’Ennedi Est

La ville d’Amdjarass accueille du 7 au 14 décembre la formation de renforcement des capacités des organisations de la société civile. Elle est organisée par le Projet d’appui à la société civile au Tchad (Pasoc).

Amdjarass, la capitale de l’Ennedi Est abrite la formation sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile (OSC). Ces assises sont organisées par le projet d’appui à la société civile au Tchad (Pasoc) et s’étaleront du 7 au 14 décembre. Cette formation de huit jours va bénéficier aux membres des organisations de la société civile des provinces de l’Ennedi Est et de l’Ennedi Ouest. Les modules de formation sont les suivants :

Comment réaliser l’audit organisationnel des organisations de la société civile au Tchad ?

Comment élaborer des stratégies de diversification et de mobilisation des ressources financières des organisations de la société civile (OSC) ;

mise en place et animation des réseaux-stratégie d’intégration des OSC dans des réseaux thématiques et/ou régionaux /nationaux/internationaux ;

élaboration et mise en œuvre de processus de plaidoyer pour les OSC : démarche et outils.

Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la mairie, Izedine Daoud Abakar, a rappelé que le Pasoc a pour objectif spécifique, de « faire de la société civile tchadienne un partenaire responsable, crédible, informé et compétent de la vie économique, politique et sociale du pays, afin d’accroitre, à terme, la participation citoyenne dans le processus de prise et suivi des décisions, au niveau local et national ».

Le Pasoc est le tout premier projet spécifique dédié au renforcement des capacités des organisations de la société civile afin de les aider à jouer pleinement et efficacement leurs rôles d’acteurs indépendants du développement.

Représentant le coordinateur du Pasoc, Mohammed Seby Lougom, animateur en charge de suivi du plan de renforcement des capacités, a souligné que ce projet est né des volontés conjuguées de la République du Tchad et de l’Union européenne, matérialisée par la signature d’une convention de financement en novembre 2016.



L’objectif général du Projet d’appui à la société civile au Tchad est de « contribuer à l’enracinement de la démocratie et de la culture de dialogue et de paix au Tchad à travers une participation croissante et effective des OSC, et par leur biais, du citoyen, dans le processus de la vie politique, économique et sociale du pays.