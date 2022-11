Le nouveau directeur général de la Gendarmerie s’engage à lutter contre la corruption au sein de son institution

Nommé le jeudi 10 novembre à la tête de la Gendarmerie nationale, le Général de Division, Ismat Issackha Acheikh a pris service ce vendredi. Il s’est engagé à lutter contre les pratiques malsaines au sein de son institution parmi lesquelles la corruption.

« Officiers, sous-officiers et gendarmes, je vous demanderai d’ores et déjà, d’exercer vos missions avec abnégation et détermination comme vous l’aviez fait avec mon prédécesseur. » C’est par ces injonctions que le nouveau patron de la Gendarmerie nationale, le Général de Division Ismat Issackha Acheikh a donné le ton en prenant fonction ce vendredi 12 novembre 2022.

Selon le nouveau patron de la Gendarmerie nationale, la compétence et la probité doivent être le crédo de tout gendarme. “Le travail mal fait, l’insubordination, la corruption, les fautes et manquements graves, le gaspillage de biens et matériels de service et autres négligences doivent cesser immédiatement“, a ordonné Gal Ismat Issackha Acheikh. Les brebis galeuses, le Général Ismat Issackha Acheikh entend leur déclarer la guerre pour redorer l’image de ce corps en charge de veiller à la tranquillité publique. « La gendarmerie doit lutter contre les pratiques corruptives en son sein afin de légitimer son action régalienne. Je veillerai personnellement à mettre fin à ces pratiques malsains et que les fautifs seront sévèrement sanctionnés », a-t-il promis.

Aux partenaires techniques et financiers, le nouveau directeur général de la Gendarmerie leur a adressé son souhait de renforcer la coopération. « Ce partenariat doit se poursuivre, et se renforcer, et que notre espoir et notre attente envers vous sont très grands; puisqu’il nous faut rendre cette Gendarmerie nationale plus professionnelle et en phase avec les enjeux et les défis de l’heure », a-t-il indiqué.