Le nouveau DG de la Douane appelle les douaniers à être exemplaires

Le nouveau directeur de la Douane et des Droits indirects, Kemkil Adangran Benoît, est installé dans ses fonctions ce vendredi, 23 juillet 2021. Il appelle ses collaborateurs à l’exemplarité et promet s’inscrire dans la continuité de son prédécesseur.

Dans son discours de circonstance, le nouveau directeur de la Douane s’engage à poursuivre le processus de modernisation de l’administrations de la Douane. « Mais il ne fait aucun doute que des horizons nouveaux vont s’ouvrir », souligne-t-il.

Conscient de l’immensité de la tache qui l’attend dans un contexte économique international en pleine mutation, Kemkil Adangran compte tout mettre en œuvre pour assurer – ‘’ aussi bien la mobilisation optimale des recettes, la simplification des procédures ainsi que la promotion de partenariat avec le secteur privé, gage d’une administration moderne et performante’’

Le nouveau directeur a insisté sur la conformité de la Douane aux standards internationaux liés à la facilitation en vue d’assurer les convergences communautaires, régionales et internationales. « C’est le moment d’appeler tous les douaniers sans exception à être unis et à se mettre résolument au travail afin que ce corps ait ses lettres de noblesse, d’être exemplaires vis-à-vis des usagers de service de douane et chacun de vous sera à la place qu’il mérite », poursuit le DG Kemkil.

Aux partenaires commissaires agréés en douane et autres usagers des services des douanes, le nouveau directeur de la Douane les appelle à une union sacrée, derrière la vision des hautes autorités dans la lutte contre la déperdition des recettes et à l’application des textes et règlement en vigueur.