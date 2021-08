Le ministre des Postes participe au 27ème Congrès de l’Union postale universelle à Abidjan

Le ministre des Postes et de l’Économie numérique, Dr Idriss Saleh Bachar et sa délégation composée des cadres de son département participent depuis mardi au 27e Congrès de l’Union postale universelle (UPU) à Abidjan, en Cote d’Ivoire.

Les travaux techniques du 27e Congrès de l’UPU sont ouverts mardi, 10 août 2021 dans la grande salle de conférences de l’Hôtel Sofitel Ivoire. C’est le Premier ministre de la Cote d’Ivoire, Patrick Achi qui a procédé au lancement dudit congrès.

Plusieurs interventions et présentations sont faites en présentiel et en virtuel au cours de la première session. Les participants ont fait part de la situation des activités postales dans leur pays ainsi que les défis. La contribution du numérique mais également la menace de cette dernière face à la poste sont les aspects les plus abordés durant les échanges.

Les intervenants au 27 Congrès de l’UPU

Ce 27ème Congrès constitue un cadre idéal pour le Tchad, qui à travers le département des postes et de l’économie numérique, entend redynamiser le secteur postal notamment la Société tchadienne des postes et de l’épargne (STPE).

Une vue des participants

L’Union postale universelle (UPU) est une institution spécialisée de l’Organisation des Nations unies (ONU). Son but est de favoriser le bon développement et la coopération des différents systèmes postaux du monde. L’UPU fut créée le 9 octobre 1874 à Berne lors de la Conférence internationale de la poste.

Son siège se trouve à Berne en Suisse. Elle compte actuellement 192 Etats membres. Le Congrès de l’Union postale universelle se tient chaque quatre ans.

Depuis la création de l’UPU, l’Afrique accueille pour la deuxième fois les assises. Le premier congrès a eu lieu en Égypte en 1935.

Source: ministère des Postes