Le ministère des Finances sensibilise les acteurs sur la réforme de la gestion des investissements publics

Le ministère des Finances et du Budget en partenariat avec l’Union européenne, organise ce mercredi 24 mars, une journée de sensibilisation des acteurs impliqués dans la réforme de la gestion des investissements publics, dans un hôtel de la place.

Cette journée de sensibilisation entre dans le cadre de gestion des investissements publics qui est le fruit de la politique du gouvernement entamé en 2005 en vue d’améliorer la gestion des finances publiques. Il s’agit d’un vaste plan de réformes dans le domaine de gestion des finances publiques à travers un plan d’action pour leur modernisation.

« Il a été prévu la mise en place d’un cadre institutionnel, règlementaire et opérationnel de gestion des investissements publics qui devra prendre en compte tous les aspects d’une gestion efficace, efficiente et optimale des dépenses d’investissement dans le seul but d’offrir de meilleurs services publics », explique Bidjere Benjaki, directeur général du ministère des Finances et du Budget.

Le ministère des Finances en collaboration avec les autres départements ministériels, a entrepris la mise en place d’un mécanisme de maturation et de suivi-évaluation des projets d’investissement prioritaire – « Ce travail a abouti à des résultats importants dont la signature du décret portant création, organisation et fonctionnement de la commission nationale de gestion des investissements publics et du décret portant mise en place du cycle de gestion des investissements publics », informe le représentant de la délégation de l’Union européenne au Tchad.

La journée de sensibilisation regroupe les directeurs généraux des différents départements ministériels.