Le kaolin, une nostalgie d’enfance qui se perpétue chez des femmes enceintes

Le kaolin est une argile blanche qui peut facilement se réduire en petit fragment et en poudre. Il est beaucoup plus importé des pays voisins (Cameroun et le Nigeria) et très prisé par la plupart des femmes enceintes.

A N’Djamena, le kaolin, connu sous le nom de l’argile blanche, est un produit importé et vendu par des commerçantes venues du Nigeria et du Cameroun. Cette argile blanche sous la forme de caillou a un goût un peu acide et un peu succulent, d’après les consommateurs. Son prix varie de 50F à 100F dans les coins de vente et le kaolin cuit est vendu généralement à 100F dans les petits sachets de pharmacie.

“On mangeait souvent avec ma maman étant petite, c’est après l’accouchement de mon premier enfant que l’envie du kaolin a encore augmenté. je pourrais manger cette argile toute une journée. Je la rends parfois en poudre et je l’applique sur mon corps pour éliminer les acnés“, explique Ronel, une jeune mère venue pour payer son stock de kaolin.

Certaines trouvent que cette argile est vraiment irrésistible. “Son goût éveille des souvenirs d’enfance en moi, et me procure une sensation indescriptible. Il arrive des fois que quand les enfants arrosent la cour, l’odeur du sol après l’arrosage me pousse à absolument chercher à manger et quand je n’en trouve pas je ramasse de la terre au bout du doigt et je suce pour atténuer l’envie“, détaille Rouhaya, une accro du kaolin.

Pour cette vendeuse d’origine nigérienne qui requiert l’anonymat, la plupart de ses clientes sont les femmes, surtout celles enceintes. “Elles viennent payer souvent avec moi quelques fois elles envoient les enfants payer en stock“, dit-elle. Tout en rappelant que, les femmes utilisent pour soigner la gastrite et la constipation.

Mais le kaolin n’est pas sans conséquence sur la santé humaine. D’après le médecin gynécologue, Djiallate Toudjirob, il est nuisible pour les femmes enceintes. “Le kaolin malgré son goût succulent peut nuire à la grossesse. En effet, il ralentit l’absorption du fer par les cellules, ce qui entraîne une anémie qui peut avoir des conséquences désastreuses pour le fœtus : un faible poids à la naissance, un avortement, un accouchement prématuré, un retard de croissance intra-utérin, des risques d’anémie pour le nouveau-né et dans les cas les plus graves une mort foetale in utero“, explique-t-il

Aristide Nguemadji, stagiaire