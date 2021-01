Le gaz peut être distribué librement

BRÈVE-la distribution du gaz butane n’a pas été prise en compte parmi les activités et services autorisés dans le décret portant confinement de la ville de N’Djamena. Ce qui a posé problème. Car pendant ces quelques jours, le gaz était rare. Les citoyens se promenaient avec des bonbonnes sur la tête, derrière les vélos et motos ou encore dans les voitures pendant des jours mais sans en trouver. Le gouvernement a donc explicitement intégré dans les activités et services autorisés la distribution du gaz, ainsi que des produits pétroliers.

