Le FPR de Baba Laddé justifie le regroupement de ses hommes à Reni dans le Mandoul

Par un communiqué de presse signé ce jeudi, le porte-parole du général Abdel Kader Baba Laddé, au nom du Front populaire pour le redressement (FPR), apporte des éclaircissements sur le regroupement des jeunes pour une formation militaire à Reni dans le Mandoul qui défraie la chronique.

Le communiqué commence en démentant les informations faisant état d’un « prétendu recrutement et formation des peuls pour constituer une milice parallèle à l’armée nationale du Tchad à des fins inavouées ». Aucun recrutement n’a eu lieu et n’aura lieu au Tchad ni dans un pays étranger pour former une milice dans le but de déstabiliser le Tchad ou troubler la sécurité d’un pays voisin, insiste le porte-parole de Baba Laddé, Ben Morazi Yahya.

« Toutefois, en exécution de l’accord politique conclut avec feu le Maréchal Idriss Deby Itno et le Général Baba Laddé pour son retour dans la légalité républicaine et sur les hautes instructions de sa hiérarchie, le Front Populaire pour le Redressement (FPR) a entrepris le regroupement de ses ex-combattants au village Reni, canton Bedaya dans la province du Mandoul pour leur intégration dans l’armée nationale tchadienne ou démobilisation dès lors que la lutte armée qu’ils menaient a déjà pris fin », précise le document.

Mais cette sortie convainc peu dans le Mandoul. Les gens se demandent depuis combien d’années Baba Laddé a cessé les hostilités et c’est seulement maintenant qu’il regroupe ses hommes, présentés comme des ex-combattants, pour les former.